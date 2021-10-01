تخفيف القيود المفروضة بسبب وباء كورونا في المغرب

كورونا في المغرب

قررت الحكومة المغربية، اتخاذ مجموعة من القرارات التي من شأنها تخفيف الإجراءات الاحترازية المفروضة بسبب وباء كورونا، اعتبارًا، من الجمعة، وذلك بناءً على توصيات اللجنة العلمية والتقنية.

وأفاد بيان الحكومة أن هذه الإجراءات تشمل حظر التنقل الليلي في كافة أنحاء المغرب من الساعة الحادية عشرة ليلاً إلى الساعة الخامسة صباحًا، والسماح للأشخاص بالتنقل بين الأقاليم شريطة توافر شهادة “جواز التلقيح” أو الرخصة الإدارية للتنقل.

وأضاف البيان أن إغلاق المحلات التجارية والمطاعم والمقاهي يكون في الساعة الحادية عشرة ليلاً، شريطة عدم تجاوز 50 % من طاقتها الاستيعابية، وعدم تجاوز 75 % من الطاقة الاستيعابية لوسائل النقل العمومي.

كما تشمل هذه الإجراءات السماح بتنظيم التجمعات والأنشطة في الأماكن المفتوحة والمغلقة لأقل من 50 شخصًا، مع إلزامية الحصول على ترخيص من السلطات في حالة تجاوز هذا العدد، والسماح للقاعات الرياضية بالعمل في حدود 50% من طاقتها الاستيعابية.

كما قررت الحكومة الإبقاء على جميع القيود الاحترازية الأخرى التي تم إقرارها سابقًا في حالة الطوارئ الصحية.