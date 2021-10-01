“شكري” يؤكد دعم القاهرة لأمن واستقرار السودان

جدد وزير الخارجية المصري، سامح شكري، حرص بلاده على أمن واستقرار السودان، معتبراً أنه جزءٌ لا يتجزأ من أمن واستقرار منطقة شرق أفريقيا.

تصريحات “شكري”؛ جاءت خلال كلمةٍ له أمام اجتماع حول السودان عقد عبر تقنية الفيديو، على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، وأكد فيها، وفق بيان للخارجية المصرية، الدعم المتواصل للأشقاء في السودان، معرباً عن ثقة القاهرة بتبني جميع الأطراف نهجا مسؤولا من شأنه تجاوز كل الصعوبات.

ونوّه بالدعم الذي قدمه الشركاء الدوليون من أجل مواجهة جميع التحديات التي تواجهها البلاد خلال المرحلة الانتقالية، وإنجاح مؤتمر جوبا للسلام.

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