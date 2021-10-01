أسطورة الملاكمة باكياو يترشح لرئاسة الفلبين

ماني باكياو

تقدم الملاكم الفلبيني الأسطورى ماني باكياو اليوم الجمعة بأوراق ترشحه لمنصب رئيس الفلبين، ليصبح بذلك أول سياسي يعلن رسميًا ترشحه لأعلى منصب في البلاد خلال الانتخابات المقررة العام المقبل.

وتعهد باكياو، 42 عامًا، وهو حاليا عضو في مجلس الشيوخ الفلبيني، بمحاربة الفقر والفساد وحل أزمة جائحة فيروس كورونا إذا فاز في الانتخابات وأصبح رئيسًا.

كما وعد بتحسين خدمة الإنترنت وخفض أسعار الكهرباء في الفلبين.

وقال بعد أن تقدم بأوراق ترشحه للجنة الانتخابات عن حزب برومدي السياسي: ” إن ترشحي ليس فقط من أجل نفسي وعائلتي، ولكن أيضا من أجل الشعب الفلبيني، لمنحهم مستقبل أفضل، وخاصة لأولئك الذين يعانون منذ فترة طويلة”.

وأضاف: “بالنسبة لأولئك الذين يسرقون من الشعب الفلبيني، فإن أيامكم السعيدة في الحكومة باتت معدودة، هذا هو وعدي لشعب الفلبين وللرب”.

يشار إلى أن السياسيين الآخرين الذين أعلنوا عن مسعاهم لخلافة الرئيس الحالي رودريجو دوتيرتي هم: عمدة العاصمة مانيلا، إيسكو مورينو، ورئيس الشرطة السابق السيناتور بانفيلو لاكسون.

ومن بين المرشحين المحتملين الآخرين على الرئاسة نائبة الرئيس ليني روبريدو، وابنة دوتيرتي ، وعمدة مدينة دافاو سارة دوتيرتي، والسيناتور السابق فرديناند “بونج بونج” ماركوس جيه أر، الابن الوحيد الفلبيني للراحل فرديناند ماركوس.

ولم تؤكد كل من روبريدو و سارة دوتيرتي بعد عزمهما الترشح لانتخابات العام المقبل، بينما تم إعلان ترشيح ماركوس من قبل حزبه السياسي.