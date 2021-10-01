“كورونا” يتوحّش في سوريا.. والمنظومة الصحية تواصل الانهيار

أفاد مسؤولون الجمعة، أن حالات الإصابة بفيروس كوفيد -19 ارتفعت إلى مستويات حرجة في جميع أنحاء سوريا في الأسابيع الأخيرة، حيث وصلت المرافق الصحية إلى أقصى طاقتها، ولا تستطيع التعامل مع المزيد.

وذكر المسؤولون لوكالة “فرانس برس” أنه في بعض المناطق الأكثر تضررًا من الصراع في البلاد؛ فإن البنية التحتية الصحية غير كافية في حين أن الإمدادات الطبية الأساسية وجرعات اللقاح غير كافية.

وبينما يرتفع عدد الحالات في جميع أنحاء البلاد؛ فإن المناطق التي يبدو أنها الأكثر تضررًا من الموجة الأخيرة للوباء هي تلك الموجودة في الشمال والتي لا تزال بعيدة عن سيطرة الحكومة.

في منطقة إدلب، حيث نزح ما يقرب من نصف السكان الذين يزيد عددهم عن ثلاثة ملايين نسمة بسبب النزاع؛ زاد عدد الإصابات اليومية المسجلة بشكل حاد، وغالبًا ما يصل الآن إلى ألف حالة في اليوم.

وقالت منظمة إنقاذ الطفولة: “من أغسطس إلى سبتمبر ؛ قفز العدد المؤكد لحالات الإصابة بفيروس كورونا في شمال غرب سوريا بنسبة 144 % إلى 71.715 حالة اعتبارًا من 28 سبتمبر مع 1.151 حالة وفاة”.

وأضافت المنظمة الخيرية أنه لم تبقَ سوى عشرة أسرة في وحدات العناية المركزة للمنطقة بأكملها ، ودعت إلى مساعدة دولية طارئة لتجنب كارثة أكبر.

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