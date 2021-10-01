زلزال بقوة 2ر5 درجة يضرب إيران

زلزال ـ أرشيفية

ضرب زلزال بقوة 2ر5 درجة على مقياس ريختر ميناء غناوة في محافظة بوشهر جنوب إيران فجر اليوم الجمعة.

وقال مركز رصد الزلازل التابعة للمؤسسة الجيوفيزيائية بجامعة طهران في بيان إن الزلزال وقع في الساعة 4 و 45 دقيقة و 21 ثانية من فجر اليوم الجمعة بالتوقيت المحلي.

وأفاد المركز بان الزلزال وقع على عمق 10 كم من سطح الأرض، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا).

لم تصل أي تقارير بوقوع أضرار مادية أو بشرية جراء هذا الزلزال.

وتتعرض إيران لزلازل متكررة نتيجة وقوعها في منطقة تصادم بين الصفائح الواقعة مباشرة تحت قشرة الكرة الأرضية.

وكان الزلزال الأكثر دموية قد ضرب محافظتي جيلان وزانجان شمال غربي إيران في عام 1990 وبلغت قوته 7ر7 درجات على مقياس ريختر، وأسفر عن مقتل 37 الف شخص وإصابة 100 ألف آخرين.