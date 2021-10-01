إثيوبيا.. “غوتيريش” يعرب عن صدمته من طرد مسؤولين أمميين

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، عن “صدمته” من قرار إثيوبيا، القاضي بترحيل مسؤولين عاملين في وكالات تابعة للأمم المتحدة.

وزارة الخارجية الإثيوبية؛ كانت قد أشارت، في بيانٍ لها، إلى طرد سبعة مسؤولين كبار بالأمم المتحدة، بينهم مسؤول منظمة اليونيسف ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، ممهلةً إياهم 72 ساعة لمغادرة البلاد.

وعزت الوزارة القرار إلى ما وصفته بتدخلهم في الشؤون الداخلية للبلاد.

ويأتي هذا القرار بعد يومين من تصريحات لمنسق الشؤون الإنسانية والإغاثة مارتن جريفيث، قال فيها إن مئات الألوف يعانون من المجاعة في إقليم تيجراي، محملاً القوات الحكومية مسؤولية عرقلة تسليم المساعدات.

ونددت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي بالقرار الإثيوبي، محذرةً من أن واشنطن لن تتردد في اللجوء للعقوبات ضد من يعرقلون الجهود الإنسانية.

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