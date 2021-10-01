رئيس المجلس الرئاسي يُشيد بجهود المستشارة الألمانية في حل الأزمة الليبية

برلين 01 أكتوبر 2021 (وال)- أكد رئيس المجلس الرئاسي السيد محمد المنفي اليوم الجمعة، أن الشعب الليبي لا ينسى من وقف معه، ومن وقف ضده خلال محنته.

وأثنى السيد الرئيس خلال مؤتمر صحفي عقده في العاصمة برلين مع المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، على الدور الإيجابي الذي لعبته دولة ألمانيا بقيادة المستشارة ميركل خلال الفترة الماضية عبر مساري برلين واحد وأثنين.

وقال السيد الرئيس: “نؤكد على متابعة عملنا لإتمام هذه المرحلة للوصول إلى الانتخابات، وفقًا لما تم الاتفاق عليه من مخرجات جنيف ومؤتمر برلين 2، وسنتابع المبادرات المطروحة حال استمرار الانسداد القانوني والدستوري، خلال هذه الفترة لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية”.

وكان رئيس المجلس الرئاسي قد وصل مساء الأمس لجمهورية ألمانيا الاتحادية في زيارة رسمية تستمر يومين، بدأها بلقاء عدد من السفراء العرب. (وال) ف م/ ر ت

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