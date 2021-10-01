رئيس جورجيا السابق المنفي ساكاشفيلي يعلن عودته للبلاد

ساكاشفيلي

ذكر رئيس جورجيا السابق ميخائيل ساكاشفيلي أنه عاد إلى البلاد بعد ثماني سنوات في المنفى، متحديا تحذيرات حكومية أنه سوف يتم احتجازه بناء على مزاعم بإساءة استغلال السلطة.

وقالت وكالة بلومبرج للأنباء أن ساكاشفيلي نشر مقطع فيديو في وقت متأخر من أمس الخميس، وهو يسير في منتجع باتومي المطل على البحر الأسود معلنا عودته، وداعيا الناخبين إلى معارضة المرشحين من حزب الحلم الجورجي الحاكم في انتخابات الحكومات المحلية التي تجرى غدا السبت.

وقال الرئيس السابق “لقد خاطرت بكل شيء بالحرية والحياة لأكون هنا”، مضيفا أنه يعتزم التوجه “قريبا” إلى العاصمة تبليسي، “اذهبوا وصوتوا”.

أصدرت شرطة جورجيا بيانات تنفي فيه أن ساكاشفيلي الذي غادر البلاد بعد التنحي من رئاسة البلاد في 2013 ، قد دخل البلاد عبر الحدود، ووصف اراكلي كوباكيدزي رئيس الحلم الجورجي الفيديو بـ”الزائف”.

وفر ساكاشفيلي من جورجيا بعدما اتهمته حكومة سلفه الملياردير بيدزينا ايفانيشفيلي، باستغلال السلطة بعد فترة قصيرة من ترك المنصب.

وكثيرا ما قال ساكشفيلي، زعيم ثورة الزهور التي أندلعت في عام 2003 الموالية للغرب، من المنفي إن الاتهامات مسيسة.

وحذر رئيس وزراء جورجيا إراكلي جاريباشفيلي من أن ساكاشفيلي سوف يواجه الاعتقال في حال عودته بعدما نشر الرئيس السابق صورة لتذكرة طيران إلى جورجيا على وسائل التواصل الاجتماعي أوائل الأسبوع الجاري.