ليبيا نيوز

القصر الإمبراطوري في اليابان يعلن زواج الأميرة ماكو من زميلها بالدراسة

تم النشر منذُ 16 ثانية
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مصدر الخبر / ايوان ليبيا
مصدر الخبر / ايوان ليبيا

الأميرة ماكو

أعلنت وكالة رعاية القصر الإمبراطوري في اليابان اليوم الجمعة أن الأميرة ماكو ستتزوج من زميلها بالدراسة ، كي كومورو، وهو من عامة الشعب الياباني، في السادس والعشرين من شهر أكتوبر الجاري .  

وأشارت وكالة رعاية القصر الإمبراطوري إلى أن الزوجين سيظهران أمام وسائل الإعلام في نفس يوم الزواج. 

كما ذكرت وكالة رعاية القصر الإمبراطوري أن ابنة ولي العهد أكيشينو البالغة من العمر 29 عامًا تعاني من اضطراب ما بعد الصدمة نتيجة للتقارير السلبية في وسائل الإعلام اليابانية.

وقد ظلت وسائل الإعلام اليابانية لسنوات تتناول المشاكل المالية لعائلة كومورو، ولهذا السبب تم تأجيل حفل الزواج الذي كان من المقرر إقامته في عام 2018.   

وستغادر الأميرة ماكو البلاط الملكي بزواجها من زميلها ،  ويخطط الزوجان للعيش معا في الولايات المتحدة الأمريكية. 

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عن مصدر الخبر

ايوان ليبيا

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