مظاهرات في بغداد قبيل أيام من الانتخابات

خرج مئات العراقيين في مسيرة وسط العاصمة العراقية بغداد اليوم الجمعة، في ذكرى مرور عامين على الاحتجاجات الشعبية، التي خرجت ضد الحكومة في العاصمة العراقية والمحافظات الجنوبية مطالبةً بالإصلاحات.

وبلغ عدد المتظاهرين حوالي 1000 متظاهر، من بينهم عدد كبير من النساء، وانتشر المئات من شرطة مكافحة الشغب ورجال الشرطة في بغداد قبل خروج المظاهرة.

وتأتي الاحتجاجات قبل أسبوع من خطط الحكومة لإجراء انتخابات مبكرة، والتي كانت مطلباً رئيسياً لعشرات الآلاف من المحتجين الذين احتشدوا في الشوارع والساحات العامة بين أكتوبر 2019 ويناير2020.

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