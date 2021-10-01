رومانيا.. حريق في مستشفى لمرضى “كورونا” يسفر عن 7 قتلى

أفاد مسؤولون أن سبعة أشخاص لقوا حتفهم اليوم الجمعة عندما اندلع حريق في وحدة العناية المركزة الرومانية التي تعالج مرضى كوفيد 19 ، وهو ثالث حريق مميت في المستشفى في البلاد في أقل من عام.

وأظهرت لقطات فيديو، مرضى يقفزون من النوافذ من الطوابق السفلية بالمستشفى ورجال الإطفاء ينقلون الناس.

كانت وحدة الاستجابة للطوارئ في البلاد قد قالت في البداية إن تسعة أشخاص لقوا حتفهم، لكن وزير النقل لوسيان بود كشف، لاحقاً، أن هناك سوء اتصال بين رجال الإطفاء وموظفي المستشفى.

أخمد رجال الإطفاء الحريق في المستشفى في مدينة كونستانتا الشرقية بعد أن أحضروا فرقًا إضافية من المقاطعات القريبة.

وتجمع أقارب المرضى الغاضبون خارج المستشفى احتجاجاً، وفتح المدعون تحقيقاً في أسباب الحريق.

في فبراير ، أدى حريق إلى مقتل أربعة مرضى في مستشفى يضمّ مرضى كوفيد 19 في العاصمة بوخارست، وفي نوفمبر الماضي ، توفي عشرة أشخاص في وحدة العناية المركزة في مستشفى مقاطعة بياترا نيامت.

وقال الرئيس كلاوس يوهانيس في بيان: “إنني فزعت من المأساة، إنها مأساة رهيبة جديدة تؤكد الافتقار إلى البنية التحتية لنظام الرعاية الصحية في رومانيا، التي تتعرض لضغوط لا يمكن تصورها خلال الموجة الرابعة من الوباء”.

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