رئيس المجلس الرئاسي يلتقي عددًا من السفراء العرب في ألمانيا

برلين 01 أكتوبر 2021 (وال)- التقى رئيس المجلس الرئاسي السيد محمد المنفي في العاصمة الألمانية برلين، عددًا من السفراء العرب المعتمدين لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية.

هذا وناقش السيد الرئيس خلال اللقاء عقد مساء الخميس، العديد من القضايا التي تهم الشأن السياسي الليبي، ودعم الدول العربية لاستقرار ليبيا.

وبحث السيد الرئيس مع السفراء العرب، أيضًا دعم جهود المجلس الرئاسي، في تنفيذ استحقاقات المرحلة؛ في مقدمتها تحقيق المصالحة الوطنية، للوصول إلى إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية نهاية العام الجاري.

وأكد السيد الرئيس خلال الاجتماع، على أهمية الدور العربي في تحقيق السلام في ليبيا، من خلال مساندة الشعب الليبي في عبور هذه المرحلة، ووصولها إلى الاستقرار الدائم. (وال) ف م/ ر ت

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