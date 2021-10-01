دومبويا يؤدي اليمين الدستورية كرئيس مؤقت لغينيا

أعلن المجلس العسكري الحاكم في غينيا، عن تولي “مامادي دومبويا” رئيس المجلس العسكري منصبه كرئيس مؤقت للبلاد اليوم الجمعة، لفترة انتقالية ريثما الانتقال إلى الحكم الدستوري حسب تعبير المجلس، وذلك بعد أن تمت الإطاحة بالرئيس “ألفا كوندي” في الخامس من سبتمبر.

وأدى “دومبويا” اليمين في العاصمة كوناكري اليوم، في مراسم شهدت غياب معظم قادة دول غرب أفريقيا الذين رفضوا الانقلاب في غينيا، وأعلنوا عن نيتهم بفرض عقوبات على أعضاء المجلس العسكري.

وتعهد المجلس العسكري بمنع أعضائه من الترشح في الانتخابات المقبلة، دون تحديد موعد واضح للانتخابات.

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