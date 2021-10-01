روسيا تدعو الليبيين لتجاوز الخلافات للوصول لانتخابات ديسمبر

نيويورك 01 أكتوبر 2021 (وال)- دعت روسيا جميع الأطراف الليبية إلى تجاوز خلافاتهم من أجل الوصول إلى استحقاق الانتخابات المقرر لها أن تقام في 24 ديسمبر المقبل .

جاء ذلك على لسان مندوب الاتحاد الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا الخميس – خلال كلمته أمام مجلس الأمن في جلسة تبنى المجلس – قرارًا يُمدد من خلاله ولاية بعثة الأمم المتحدة لدعم ليبيا (UNSMIL) حتى 31 يناير المقبل.

ونقلت وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء؛ عن المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة، نيبينزيا، قوله : إن “تصويت روسيا لصالح مشروع قرار لمجلس الأمن؛ يُمدد ولاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا حتى 31 يناير، يأتي بناء على قناعتنا بالدرجة الأولى بعدم وجود بديل عن التسوية السلمية الشاملة للأزمة الليبية تحت رعاية أممية”. (وال)

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