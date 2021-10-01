افتتاح معرض دبي إكسبو 2020

افتتح أمس معرض دبي إكسبو ألفين وعشرين، تحت شعار، تواصل العقول وصنع المستقبل، حيث ستعرض خلاله أكثر من مئة وتسعين دولة ثقافاتها وابتكاراتها داخل أجنحة على موقع مساحته أربعمئة وثمانية وثلاثون هكتارا.

هذا ويمثل الحدث الممتد لستة أشهر بتكلفة سبعة مليارات دولار أول حدث عربي، وتتمحور فكرته الأساسية حول تبادل الأفكار والاختراعات بين مختلف بلدان العالم.

رئيس المكتب الدولي للمعارض، ديمتري كيركنتزيس، قال إن معرض إكسبو ألفين وعشرين لعب دورا حاسما في تعافي الاقتصاد العالمي، حيث عرف مشاركة دولية مميزة رغم ظروف كورونا.

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