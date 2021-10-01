الرئيس الصيني: إكسبو 2020 دبي فرصة للدول لتعزيز الحوار والتعاون

الرئيس الصيني شي جين بينج

أكد الرئيس الصيني شي جين بينج، أن معرض إكسبو 2020 دبي، يمثل فرصة للدول لمشاركة تجارب نجاحها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتعزيز الحوار والتعاون.

وقال الرئيس الصيني – في رسالة فيديو بعثها إلى جناح الصين المشارك في المعرض حسبما ذكرت وكالة “شينخوا” – إن الصين مستعدة لتعزيز التبادلات والتعاون مع الدول الأخرى لاستغلال فرص تحقيق تنمية يقودها الابتكار، معربا عن تمنياته للمعرض بتحقيق النجاح الكامل.

وأضاف: “إلى أين يجب أن يتجه مستقبل البشرية؟ إجابة الصين هي دعوة شعوب جميع الدول إلى العمل معا والاستجابة إلى نداء العصر وتعزيز الحوكمة العالمية واتباع تنمية يقودها الابتكار.

ويعرض جناح الصين، تحت عنوان “بناء مجتمع مصير مشترك للبشرية.. الابتكار والفرص”، الإنجازات التي حققتها البلاد في مجالات من بينها استكشاف الفضاء وتكنولوجيا المعلومات والنقل الحديث والذكاء الاصطناعي والحياة الذكية.