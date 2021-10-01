السودان.. مطالبات شعبية بتصنيف الإخوان تنظيماً إرهابياً

أطلق الآلاف وسما تصدر وسائط التواصل الاجتماعي في السودان، حمل عنوان “الإخوان تنظيم إرهابي”، عقب تحميلهم مسؤولية تخريب خط السكة الحديد الرابط بين مدينة عطبرة في شمال البلاد والعاصمة الخرطوم.

قانونيون وناشطون؛ وصفوا ما قامت به العناصر الإخوانية بـ”العمل الإرهابي الإجرامي”، الذي كاد يودي بحياة المئات، لولا يقظة العاملين في هيئة السكك الحديدية، واستهدفوا من ورائه منع وصول المشاركين في مليونية التحول المدني، التي دعت إليها قوى الحرية والتغيير في السودان لدعم التحول الديمقراطي والسلام.

ولفت العديدون ممن تبنوا الوسم، إلى السجل الدموي للإخوان، والذي أضر بالكثير من السودانيين. كما أشار آخرون إلى الخطر المتمثل في استمرار وجود العديد من العناصر الإخوانية في الأجهزة الأمنية ومؤسسات الدولة الحساسة.

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