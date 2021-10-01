المدير التنفيذي لشركة “ريتليت ميد ” الإيطالية – الليبية: ليبيا مؤهلة أن تكون مركز اتصال أساسيًا في المتوسط

روما 01 أكتوبر 2021 (وال)- قال المدير التنفيذي لشركة “ريتليت ميد” الإيطالية – الليبية “ماريو باكيني”، إن ليبيا تملك كل المؤهلات لتصبح مركزًا اتصال أساسيًا في وسط البحر الأبيض المتوسط، وقادرة على ربط 3 قارات – أوروبا وإفريقيا وآسيا.

وأضاف “باكيني” – في مقابلة مع وكالة نوفا الإيطالية للأنباء – أن مناخ الأعمال في ليبيا يبدو أنه قد تحسّن بشكل ملحوظ، قبل أقل من ثلاثة أشهر على الانتخابات القادمة في 24 ديسمبر.

وتابع قائلا: “هناك جو من الحماس الكبير يسود طرابلس، كما أن هناك المزيد من الأنشطة في الشارع، في المطاعم والمقاهي، ولقد رأيت أيضا حدائق عامة جديدة للأطفال، ويبدو أن هناك اهتمامًا أكبر بالمواطنين”.

تصريحات “باكيني”؛ جاءت عقب زيارة أجراها للعاصمة طرابلس وقع خلالها اتفاقية تنص على تقديم الاستشارات الإستراتيجية والتكنولوجية، وتطوير مهارات الاتصالات عن بُعد لفائدة شركة Lptic وشركاتها العاملة. (وال)

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