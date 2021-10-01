المجلس الأعلى اللبناني السوري: خط الغاز بين لبنان وسوريا بحاجة لإصلاحات بسيطة

خط الغاز المصري بين لبنان وسوريا

أعلن الأمين العام للمجلس الأعلى اللبناني – السوري نصري خوري، أن خط الغاز بين لبنان وسوريا بحاجة إلى إصلاحات بسيطة ليصبح جاهزا للعمل، وذلك خلال لقائه رئيس الجمهورية اللبنانية، العماد ميشال عون.

واستقبل الرئيس عون، اليوم الجمعة، نصري خوري واستعرض معه عمل الأمانة العامة، لا سيما السبل لتفعيل العلاقات مع سوريا في المجالات كافة، بحسب بيان صادر عن رئاسة الجمهورية.

وأعلن خوري أن “اللجنة الفنية المشتركة اللبنانية السورية التي كشفت على خط الغاز بين لبنان وسوريا أعدت تقريرا يشير إلى أن الخط بحاجة إلى إصلاحات بسيطة ليصبح جاهزا للعمل”. وتطرق البحث ” إلى نتائج الاجتماعات التي عقدت سابقاً وضرورة متابعتها”.

يذكر أن وفدًا وزاريًا لبنانيًا كان قد زار سوريا في الرابع من سبتمبر الماضي وطلب مساعدتها لتمرير الغاز المصري إلى لبنان والكهرباء الأردنية عبر أراضيها، وأكّد الجانب السوري استعداد بلاده لتلبية الطلب.