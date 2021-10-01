تعاون “مغربي بريطاني” لمدّ أطول كابل كهرباء في العالم

تتعاون كل من بريطانيا والمغرب لمدّ أطول كابل كهرباء عبر البحر في العالم؛ وذلك لتزويد البلدين بالطاقة النظيفة.

وكالة “هسبريس” المغربية؛ أوضحت أن الكابل الكهربائي، الذي يبلغ طوله ثلاثة آلاف وثمانمائة وتصل تكلفته إلى 16 مليار جنيه إسترليني؛ من الممكن أن يوصل هذا الكابل التيار الكهربائي المولّد بالطاقة الشمسية وطاقة الرياح في المغرب إلى بريطانيا بما يسدّ حاجة أكثر من سبعة ملايين منزل.

من جهته، قال أكد الرئيس التنفيذي للشركة المكلفة بالمشروع: “تم جمع 800 مليون جنيه إسترليني لبناء ثلاث منشآت إنتاج في المملكة المتحدة للكابلات الكهربائية المستخدمة في مزارع الرياح البحرية وعبر البحر”.

وتتباين الآراء، حيثُ يرى بعض المراقبين الاقتصاديين أن أهم تحدٍّ لهذا المشروع هو التكلفة وخطر التأخير، إضافةً إلى الاضطرار إلى تغيير المسار عند مدّ الكابل عبر البحر.

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