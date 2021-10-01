بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا تُشارك في الاجتماع التشاوري في الرباط

طرابلس 01 أكتوبر2021 (وال)- أكدت البعثة الأممية للدعم في ليبيا، أن فريقًا فنيًا تابعًا للبعثة؛ سيُشارك في اجتماع بين وفدي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة في الرباط المغربية، والذي يتيح فرصة لمزيد من التشاور حول الإطار القانوني للانتخابات .

وأوضحت البعثة في بيان نشرته بصفحتها عبر موقع فيسبوك – أن مشاركتها هذه تأتي تلبية لدعوة تلقتها للمشاركة في هذا الاجتماع، وأن فريقها الفني، سيُقدم الدعم الفني والمشورة بالاستناد إلى مبادئ الأمم المتحدة، بما يتماشى مع ولاية البعثة لدعم إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في 24 ديسمبر على النحو المنصوص عليه في قرار مجلس الأمن رقم 2570 لسنة 2021، وخارطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار السياسي الليبي.

وحثت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، الوفدين على اغتنام هذه الفرصة؛ والاضطلاع بمسؤولياتهما التاريخية والمُضي في استكمال الإطار التشريعي للانتخابات. (وال)

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