“بلينكن” يحلّ ضيفاً على فرنسا بعد أزمة صفقة الغواصات

أعلنت الخارجية الأميركية عن زيارة مرتقبة لوزير الخارجية الأمريكي “أنتوني بلينكن” إلى باريس الأسبوع المقبل، وذلك بعد أن شهدت العلاقات الأميركية الفرنسية توتراً واضحاً في الأيام الماضية، على خلفية إلغاء أستراليا عقد شراء غواصات فرنسية، وعقدها لاتفاق شراء من الولايات المتحدة.

وأشار المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، “نيد برايس” إلى أن بلينكن سيزور باريس لمدة ثلاثة أيام، بدءاً من الاثنين المقبل، وسيرأس اجتماعاً وزارياً لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، كما سيلتقي بعدد من المسؤولين الفرنسيين.

وشهد الأسبوع الفائت اتصالاً هاتفياً بين الرئيس الأميركي “جو بايدن” والرئيس الفرنسي “إيمانويل ماكرون”، تم الاتفاق خلاله على بدء محادثات مكثفة بخصوص العلاقات بين البلدين.

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