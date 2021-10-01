أول زفاف ملكي في روسيا منذ أكثر من مائة عام

أقامت الكنيسة الأرثوذوكسية الروسية مراسم زفاف “جورج ميخائيلوفيتش رومانوف”، وعروسه الإيطالية “فيكتوريا رومانوفنا بيتاريني”، بحضور والدة العريس “الدوقة ماريا فلاديميروفنا”، التي أعلنت عن نفسها وريثة للعرش الإمبراطوري الروسي، وعدد من أفراد العائلات المالكة في أوروبا.

ويعتبر هذا الزفاف أول زفاف ملكي يقام على الأراضي الروسية، منذ أن انتهت حقبة القياصرة الروس بمقتل القيصر “نيقولا الثاني” وزوجته وأولاده رمياً بالرصاص، بعد الثورة البلشفية عام 1918.

ويبلغ “ميخائيلوفيتش” من العمر 40 عاماً، وعاش معظم حياته في إسبانيا، حيث فرّ جده الأكبر “كيريل فلاديميروفيتش” من روسيا عام 1917، وتمكن من الوصول إلى أوروبا الغربية.

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