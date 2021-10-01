بوتين: التعاون الروسي الصيني سيستمر في النمو

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

أرسل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، رسالة تهنئة إلى الزعيم الصيني شي جين بينج في الذكرى الـ 72 لتأسيس جمهورية الصين الشعبية، معربًا عن ثقته في أن التعاون بين البلدين سيستمر في النمو.

وجاء في رسالة بوتين – وفق ما أوردته وكالة أنباء تاس الروسية- “أنا واثق من أننا سنواصل معا تعزيز التعاون الروسي الصيني في مختلف المجالات بكل طريقة ممكنة. وبالتماشي مع مصالح شعوبنا والجهود المبذولة لضمان الأمن والاستقرار الإقليمي والعالمي”.

وأشار بوتين إلى أن الصين حققت إنجازات اقتصادية واجتماعية وعلمية مثيرة للإعجاب وتشارك بنشاط في حل القضايا العالمية الملحة.