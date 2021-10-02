الولايات المتحدة تدعو إلى التعاون الدولي لمكافحة الجرائم الإلكترونية

أعلن الرئيس الأمريكي “جو بايدن” أن كبار مسؤولي الأمن القومي الأميركي، سيجتمعون بمسؤولي 30 بلداً من أجل مناقشة سبل مواجهة الجرائم الإلكترونية وتهديدات برامج الفدية.

وسيتم تنظيم اللقاء من قبل مجلس الأمن القومي الأمريكي، بهدف تحسين التعاون بين هيئات تنفيذ القانون في الدول الحاضرة، وخصوصاً في سبيل مكافحة الاستخدام غير القانوني للعملات المشفرة.

وازداد اهتمام إدارة بايدن بقضايا الأمن الإلكتروني، بعد تعرض قطاعي الطاقة والغذاء في الولايات المتحدة لعدة هجمات إلكترونية هذا العام.

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