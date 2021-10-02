الكاظمي يدعو لاختيار الأصلح في الانتخابات البرلمانية المقبلة بالعراق

رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي

دعا رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي اليوم الجمعة، إلى اختيار “الأصلح والأكثر نزاهة” لتمثيل الشعب في الانتخابات البرلمانية المقبلة.

ويستعد العراق لخوض انتخابات قبل موعدها في 10 أكتوبر الجاري بعد نجاح الاحتجاجات والمظاهرات الواسعة التي اندلعت في أكتوبر 2019، لمطالبة الحكومة بتقريب موعدها والإطاحة بحكومة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، وتسلم الرئيس الحالي للحكومة مصطفى الكاظمي هذا المنصب.

وقال الكاظمي في تغريدة على حسابه في تويتر: “تمرُّ علينا الذكرى الثانية لاحتجاجات أكتوبر التي طالبت بالدولة والإصلاح ورفض الفساد”.

‏واضاف “اليوم بدء العد التنازلي للمشاركة في الإنتخابات المبكرة التي كانت من متبنيات تشرين الأساسية لرسم مستقبل أفضل لوطننا”.

وأكد أن “أمامنا أيام لاختيار الأصلح والأكثر نزاهة لتمثيل شعبنا”.

وختم الكاظمي التغريدة بالقول” الخلود لشهداء العراق”.

وكانت قد انطلقت في بغداد وعدد من المحافظات العراقية مسيرات لاستذكار المظاهرات الاحتجاجية الشعبية التي انطلقت عام 2019 وشهدت أعمال عنف راح ضحيتها نحو 600 متظاهر ونحو 25 ألف مصاب.