زلزالان يضربان إيران في أقل من 48 ساعة

أعلن المركز الأوروبي لرصد الزلازل، أن زلزالاً بقوة 5.2 درجة على مقياس رختر قد ضرب إيران صباح اليوم الجمعة، شمال غربي مدينة بو شهر، بالقرب من محطة الطاقة النووية.

ولم تذكر المصادر الإيرانية الرسمية أية تفاصيل عن الأضرار التي ألحقها الزلزال، أو عدد الضحايا إن وجد، في ظل تعتيم إعلامي وتكتم رسمي على الخبر.

يُذكر أن هذا الزلزال هو الثاني في إيران خلال يومين، بعد أن ضرب زلزال آخر بقوة 4 درجات محافظة كرمان وسط إيران ظهر أمس الخميس، بحسب مركز الزلازل في جامعة طهران.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا