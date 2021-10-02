تسلا تسجل رقمًا قياسيًا في تسليم سياراتها الكهربائية في الربع الثالث

الرئيس التنفيذي لشركة تسلا إيلون ماسك

من المتوقع أن تسجل شركة تسلا للسيارات الكهربائية رقمًا قياسيًا بتسليم ما يقرب من 224 ألف سيارة في الربع الثالث من العام الجاري، في انتصار آخر للرئيس التنفيذي للشركة إيلون ماسك، وعلامة سيارته الكهربائية الرائدة، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء الجمعة.

ويشار إلى أن حجم التسليم هوأحد المقاييس الأكثر دقة. وتوقع اثنا عشر محللا اقتصاديا استطلعت بلومبرج آراءهم أن تسجل تسلا223 ألفا و677 عملية تسليم في الربع الثالث. وأرسلت الشركة الرقم التقديري الخاص بها إلى المستثمرين وهو 221952 .

وقامت تسلا بتسليم عدد قياسي من السيارات في الربع الثاني من العام بلغ 201250 سيارة .

وتقوم الشركة عادة بحساب المبيعات حتى منتصف ليل اليوم الأخير من فترة الثلاثة أشهر، والتي كانت الخميس. وعليه فإنها ستتمكن من الإعلان عن أرقام الإنتاج والتسليم في أقرب وقت.