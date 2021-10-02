مراقبون: الطبقة السياسية اللبنانية تحاول تأجيل الانتخابات

تخطط وزارة الداخلية اللبنانية لإجراء انتخابات نيابية في 27 مارس 2022، أي قبل ستة أسابيع تقريبًا من انتهاء ولاية مجلس النواب الحالي.

ومع ذلك، لم يتم تأكيد الموعد النهائي للانتخابات بعد، مما زاد من حالة عدم اليقين التي يشعر بها العديد من اللبنانيين تجاه مستقبل إدارة بلادهم والمستمرة على مدار العامين الماضيين.

وقد يؤدي إجراء الانتخابات في مارس إلى تقصير المواعيد النهائية القانونية المطلوبة بينما قد يتعارض تأجيل الانتخابات إلى أبريل مع شهر رمضان.

وقال الخبير الانتخابي وليد فخر الدين: “الطبقة السياسية تحاول الفرار من إجراء الانتخابات في ظل الظروف الحالية”.

وأضاف: “الدليل هو أننا دخلنا في المواعيد النهائية القانونية، ومع ذلك لم يتم تحديد المواعيد المطلوبة بعد، وليس هناك وقت لتعديل القانون، وهو ما يعني عملياً تأجيل الانتخابات “.

وأردف: سيناريو مماثل حدث كذلك في عام 2016 ، مما أدى إلى تمديد ولاية البرلمان.

وتابع: هناك همسات في الكواليس بين الطبقة السياسية بأن الانتخابات النيابية قد تؤجّل لما بعد الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في أكتوبر المقبل.

ويعتقد مراقبو الاستعدادات الانتخابية أن الطبقة السياسية الحاكمة ليست لديها نية لإشراك المغتربين في التصويت.

بدأت وزارة الداخلية في تركيب أجهزة الكمبيوتر وتجهيز مقر هيئة الرقابة على الانتخابات. لكنها لم تطلب بعد تعديل مواد في قانون الانتخابات تتعلق بمادة تصويت المغتربين والمقاعد الستة المخصصة لها.

في غضون ذلك ، بدأت وزارة الخارجية اللبنانية بالفعل في تسجيل الناخبين في الخارج وبث حملة ترويجية إعلامية موجهة للمغتربين لتحديد ما إذا كانوا يفضلون التصويت في لبنان أو في الخارج.

تحديد موعد رسمي للانتخابات النيابية؛ يتيح الفرصة للمرشحين للاستعداد ، وخاصةً المرشحين المستقلين.

من المتوقع أن تكون الانتخابات النيابية ساخنة حيث إن اللبنانيين سيحاولون إنهاء الاضطراب السياسي في نظام متهم بالفساد، وستتم بحضور المنظمات الدولية لضمان النزاهة والمصداقية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا