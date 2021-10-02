سفاح نساء فورتسبورج الألمانية يدلي بأقواله لأول مرة

مكان حادث سفاح نساء فورتسبورج الألمانية

أدلى رجل من أصول صومالية “32 عامًا”، يشتبه في أنه قام بقتل ثلاث نساء في مدينة فورتسبورج الألمانية وجرح ثمانية أشخاص آخرين في هجوم بسكين – بأقواله عن الحادث الذي وقع في 25 يونيو الماضي لأول مرة.

وقال المتحدث باسم مكتب المدعي العام في مدينة ميونيخ ، فلوريان فاينتسيرل، اليوم الجمعة إن الرجل خضع لاستجواب أمس الخميس، مؤكدا بذلك تقارير إعلامية بهذا الشأن.

ويوجد الصومالي حاليا في مصحة نفسية. ويتم التحقيق بمساعدة تقارير الطب النفسي حول حالة النفسية وقت وقوع الحادث.

وذكرت صحيفة “ماين-بوست” في فورتسبورج جنوبي البلاد، نقلا عن محامي الدفاع، أن الرجل أدلى بتصريحات مستفيضة أثناء الاستجواب بشأن أحداث يوم 25 يونيو الماضي وسط المدينة الواقعة في ولاية بافاريا.

وقال المحامي للصحيفة إنه مستعد للمشاركة في توضيح ملابسات الحادث.

تسببت الواقعة في رعب على الصعيد الوطني في ألمانيا.

وكان مكتب المدعي العام قد أعلن بالفعل في العشرين من يوليو الماضي، أن التقارير الأولية توصلت إلى استنتاج يفيد أن الرجل ربما لم يكن على كفاءة نفسية كافية وقت ارتكاب الجريمة.

ولهذا السبب نقل الرجل وفق مكتب المدعي العام – من الحبس الاحتياطي إلى مستشفى للأمراض النفسية خلال يوليو.