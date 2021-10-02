“جونز هوبكنز”: أمريكا تتجاوز 700 ألف حالة وفاة بـ”كورونا”

تجاوز عدد الضحايا الأمريكيين جراء الإصابة بفيروس كوفيد 19، اليوم الجمعة، حاجز الـ 700 ألف وفاة، وفقاً لأرقام جامعة جونز هوبكنز ، وهو عدد يعادل تقريبًا عدد سكان العاصمة واشنطن.

وأشارت الإحصائيات إلى أن متوسط الوفيات بلغ أكثر من ألف حالة وفاة كل يوم، في بلد يتم فيه تلقيح 55.7 في المائة من السكان بالكامل، وفقاً لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.

بعد استجابة مبكرة لانتقادات شديدة لطريقة التعاطي مع الوباء؛ أصبحت الولايات المتحدة منذ ذلك الحين واحدة أكثر الدول على مستوى العالم استجابة لعمليات التلقيح ضد الوباء.

وعلى الرغم من ذلك؛ سجلت الولايات المتحدة أكبر عدد من الوفيات في العالم، متجاوزةً البرازيل والهند ، وتواجه احتمالات تصاعد معدل الحالات بسبب بروز متحور “دلتا” شديد العدوى.

بينما بلغت أحدث موجة فيروس كورونا العالمية ذروتها في أواخر أغسطس؛ استمر الفيروس في الانتشار بسرعة ، لا سيما في الولايات المتحدة.

في غضون ذلك ، تباطأت بشكل كبير حملة التطعيم التي أطلقتها السلطات الأمريكية في ديسمبر –

توفي ما يقرب من 4.8 مليون شخص في جميع أنحاء العالم منذ بدء تفشي المرض في الصين في ديسمبر 2019 ، وفقًا لإحصاء لوكالة “فرانس برس” تستند إلى مصادر رسمية.

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