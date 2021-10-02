العراق.. عشرات الآلاف يحيون الذكرى الثانية لثورة تشرين

في ساحة التحرير وسط العاصمة العراقية بغداد؛ أحيا عشرات الآلاف الذكرى الثانية لـ”ثورة تشرين”، والتي شهدت خروج احتجاجات حاشدة، رفضًا للفساد، وللمطالبة بتغيير الطبقة السياسية الحاكمة في العراق، وسقط خلالها مئات القتلى وآلاف الجرحى، برصاص قوات الأمن ومليشيات مسلحة.

ويأتي إحياء هذه الذكرى قبل نحو أسبوع على موعد إجراء الانتخابات البرلمانية، التي جرى تقديم موعدها استجابة لمطالب المحتجين، من قبل حكومة مصطفى الكاظمي التي تولت السلطة على وقع تلك التظاهرات.

وشهدت تظاهرات أمس؛ حضورًا أمنيًا مكثفًا، ورفع المشاركون فيها الأعلام، وصور شباب قتلوا خلال القمع الدموي للاحتجاجات، وكذلك صور ناشطين اغتيلوا في ما بعد على غرار رئيس تنسيقية الاحتجاجات في كربلاء إيهاب الوزني.

ورفع المحتجون لافتاتٍ دعوا من خلالها لمحاسبة القتلة، ومحاكمة المسؤولين عن الاغتيالات، ومحاربة فساد الأحزاب السياسية التي تتحكم بمفاصل الدولة، كما كتب على بعض اللافتات “انتخاب الوجوه نفسها مذبحة للوطن”.

ناشطون؛ أعربوا عن شعورهم بالإحباط واليأس إزاء إمكانية أن تحمل الانتخابات المقبلة أي تغيير، في ظل تفاقم أزمات عديدة، مثل انقطاع الكهرباء، وتردي الخدمات، وتدهور الوضع الاقتصادي وارتفاع نسبة البطالة بين الشباب، عقب سنوات من الحروب والفساد المزمن.

وطالب عددٌ من المشاركين في التظاهرات بمقاطعة الانتخابات، بسبب تفشي ظاهرة الإفلات من العقاب لمن ارتكبوا جرائم بحق نشطاء المجتمع المدني، وسط مخاوف مستمرة من استهدافهم إذا شاركوا في التصويت.

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