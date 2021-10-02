واشنطن تكشف هوية قيادي بالقاعدة قتل بغارة أمريكية شمال سوريا

كشف الناطق باسم القيادة المركزية الأمريكية، جون ريغسبي، أن القيادي في تنظيم “القاعدة”، الذي سبق وأعلنت واشنطن مقتله شمال سوريا، هو سليم أبو أحمد.

“ريغسبي”؛ أضاف أن “أبو أحمد” كان مسؤولاً عن “التخطيط والتمويل والموافقة على هجمات القاعدة عبر المنطقة”، مستبعدًا أن تكون الضربة التي استهدفته قد تسببت بسقوط ضحايا مدنيين.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان قد أفاد بمقتل قياديين في “هيئة تحرير الشام”، وهي فرع تنظيم القاعدة بالمنطقة، إثر غارة بطائرة مسيرة على الطريق المؤدي من إدلب إلى بنش.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا