وفيات كورونا في الولايات المتحدة تتجاوز 700 ألف حالة

وفيات كورونا في الولايات المتحدة

تجاوز إجمالي الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا “كوفيد-19” في الولايات المتحدة عتبة 700 ألف حالة وفاة، وفق أحدث إحصائيات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية.

وأفادت الجامعة – في أحدث إحصائية نشرتها عبر موقعها الإلكتروني اليوم السبت – بأن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في الولايات المتحدة ارتفع إلى 700 ألف و320 وفاة.

وأضافت أن الولايات المتحدة سجلت حتى الآن 43 مليونا و619 ألفا و754 إصابة بالفيروس التاجي.

يأتي ذلك في الوقت الذي تكثف فيه إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، حملتها لإعطاء الجرعات المعززة من اللقاحات المضادة فيروس كورونا، خاصة للمسنين والأشخاص الذين يعملون في المهن عالية المخاطر.