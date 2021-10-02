النعمي: تعهدات ملتقى الحوار السياسي لـستيفاني بلا أي قيمة

على ما يبدو منه تعليقاً على مطالبات أحزاب سياسية، أعضاء “المجلس الرئاسي والحكومة” عدم الترشح للانتخابات الرئاسية، احتراماً لما اُتفق عليه مع المبعوثة الأممية السابقة ستيفاني ويليامز، شكك عبد الحميد النعمي، وزير الخارجية بـ”حكومة الإنقاذ” المنبثقة عن انقلاب “فجر ليبيا” في قانونية الأمر.

كتب “النعمي” على حسابه بـ”فيسبوك” اليوم السبت، قائلاً: “التعهدات التي طلبتها ستيفاني من المشاركين في حوار جنيف ليس لها أي قيمة قانونية في نظر القانون الليبي ولم تضمن في وثيقة اتفاق جنيف ولم تضمن في الإعلان الدستوري” وفق تعبيره.