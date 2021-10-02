استدعاء السفير الجزائري من فرنسا

ذكرت الرئاسة الجزائرية -اليوم السبت- أن الجزائر استدعت سفيرها من باريس للتشاور ، دون الإفصاح عن أية أسباب دفعت إلى اتخاذ هذه الخطوة.

وأوضحت الرئاسة الجزائرية أن ثمة بيان سيصدر لاحقاً في هذا الشأن.. وكانت الجزائر قد أعلنت، أول من أمس الخميس، أنها استدعت السفير الفرنسي بعد القرار الفرنسي بخفض عدد تأشيرات الدخول المتاحة لمواطني دول المغرب العربي الفرنكوفونية الثلاث ومنها الجزائر.

يشار إلى أن الحكومة الفرنسية قد أتت بهذه الخطوة في ردة فعل على رفض حكومات دول المغرب العربي استعادة مهاجرين غير قانونيين لدى إعادة السلطات الفرنسية لهم إلى بلادهم.

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