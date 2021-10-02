كوكا أساسي للمباراة الثانية على التوالي أمام ألانياسبور

أحمد حسن كوكا

تواجد أحمد حسن كوكا في التشكيل الأساسي لـ كونيا سبور في مواجهة ألانياسبور خلال مواجهات الجولة الثامنة من الدوري التركي.

ويظهر كوكا أساسيا للمباراة الثانية على التوالي بعدما شارك أمام قاسم باشا في الجولة الماضية وسجل أول أهدافه بقميص الفريق.

وتعد تلك المباراة الأخيرة لـ كوكا قبل السفر إلى مصر للانضمام لمعسكر المنتخب استعدادا لمواجهتي ليبيا في تصفيات كأس العالم 2020.

الحارس: إبراهيم سيهيتش

الدفاع: نيجك سكوبيتش – أحمت كاليتش – عبد الكريم بادراتشكي – جويلهيرمي

الوسط: سونير ديكمين – أمير هادياهميتوفيتش – إندري تيتشي

الهجوم: سردار جورلير – أحمد حسن “كوكا” – زيمير بيتيكي

📝 A. Alanyaspor karşısındaki ilk 11’imiz!#AnadolununHükümdarı pic.twitter.com/lbZM6PMhtV — İttifak Holding Konyaspor (@konyaspor) October 2, 2021

وتعد تلك المواجهة الخامسة التي يخوضها كوكا منذ انضمامه إلى كونياسبور إذ سجل هدفا وصنع آخر.

وانضم كوكا معارا من أولمبياكوس اليوناني حتى نهاية الموسم.