مؤتمر المناخ: نحو 100 مليار دولار ستدُفع سنوياً للدول المتضررة

نَقلت وكالة رويترز للأنباء عن “ألوك شارما” رئيس مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ، قوله -اليوم السبت- إن الوفود التي ستشارك في مؤتمر القمة في غلاسكو اتفقت على ضرورة الالتزام بتعهد تخصيص 100 مليار دولار سنوياً؛ لمساعدة البلدان الأكثر عُرضة للمخاطر، على التعامل مع قضية التغير المناخي والاحتباس الحراري.

وجاء تصريح “شارما” بعد اجتماعات عُقدت على مدى أيام في إيطاليا تمهيداً للقمة، حيث قال إن هناك توافقاً حول أهمية بذل المزيد من الجهود لجعل هدف 1.5 درجة مئوية قابلاً للتحقيق. وأضاف أنه من الضروري تضافر الجهود فيما يتعلق بخطط المناخ في كل بلد.

ويهدف المؤتمر إلى ضمان التوصل إلى إجراءات مناخية أكثر طموحاً من جانب نحو 200 بلد وقّعت على اتفاق باريس لعام 2015، لحصر ظاهرة الاحتباس الحراري في العالم بدرجتين مئويتين، أو بدرجة مئوية ونصف درجة، فوق معدلات ما قبل الثورة الصناعية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا