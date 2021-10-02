ليبيا نيوز

انفجار عبوة ناسفة في تركيا يودي بحياة عاملَين

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قُتل عاملان تركيان بعبوة ناسفة زرعها مقاتلو حزب العمال الكردستاني، حسب ما أعلنت وزارة الداخلية التركية صباح اليوم السبت.

وأضافت الداخلية أن العبوة قد تم تفجيرها صباح اليوم عن بُعد، أثناء مرور موظفين بشركة توزيع الكهرباء.

وفي سياق آخر، ذكرت السلطات التركية أنها استهدفت ثلاثة من أعضاء حزب العمال الكردستاني، اليوم السبت في شمال العراق.

وتُصنِف تركيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة حزب العمال الكردستاني على أنه منظمة إرهابية، وليست هذه المرة الأولى التي تستهدف بها القوات التركية مقاتلين في صفوف الحزب.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

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