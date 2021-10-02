وهيبة : مبادرة المنفي تحث الشخصيات السياسية المتصدرة للمشهد السياسي خلال السنوات الماضية على عدم ترشحها للانتخابات

طرابلس 02 أكتوبر 2021 (وال)- أكدت الناطقة باسم المجلس الرئاسي نجوى وهيبة، أن الانطلاق الرسمي لمبادرة رئيس المجلس محمد المنفي؛ سيبدأ خلال شهر أكتوبر الجاري، لإنقاذ المسار السياسي الليبي قُبيل الانتخابات.

وقالت وهيبة: “كما تفضل رئيس المجلس الرئاسي، عقب كلمته في نيويورك أمام الأمم المتحدة، أن المبادرة تتضمن عدة مقترحات، أهمها حث الشخصيات السياسية الفاعلة التي كانت حاضرة بقوة في المشهد السياسي خلال السنوات الماضية؛ على عدم الترشح في الانتخابات القادمة، وترك الفرصة لوجوه جديدة، لأننا نرى أن ذلك يُقلّل من صعوبة حسم القاعدة الدستورية، ويُسهّل قبول نتائج الانتخابات، لأن الوجوه الجديدة لا خلاف عليها، لكنها ما زالت فكرة وسنرى كيف تُطرح تلك الإشكالية خلال المبادرة” .

وأضافت وهيبة – في مقابلة مع عربي واحد وعشرون – أن المبادرة “تتميز بأنها مبادرة ليبية خالصة، وتهدف إلى إنقاذ المسار السياسي لإجراء الانتخابات في موعدها، وإن نجاحها يتوقف على تعاون الأطراف المحلية، لضمان الوصول إلى الاستحقاق الانتخابي في 24 ديسمبر القادم”. (وال)

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