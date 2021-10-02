زامبيا ترفع قيود كورونا شهرًا وسط تراجع حالات الإصابة

في أعقاب تراجع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في زامبيا، قررت الحكومة رفع القيود، لمدة شهر، اعتبارًا من اليوم السبت.

وقالت صحيفة “لوساكا تايمز” التي تصدر في زامبيا إنه سيتم مراقبة الوضع بالنسبة لفيروس كورونا، للإبلاغ باتخاذ القرار المناسب، حتى قبل نهاية الشهر.

وتتضمن الإرشادات الجديدة حول مختلف القيود، التي يتم تطبيقها، إقامة الكنائس وأماكن العبادة الأخرى المراسم الخاصة بها بشكل طبيعي، مع مراعاة القواعد الصحية.

وحث الزعماء الدينيين على نشر رسائل بشأن الصحة العامة للمصلين، بما في ذلك تشجيعهم على التطعيم.

وتعمل الأسواق والأماكن التجارية والحانات والمطاعم و الملاهي الليلية بشكل طبيعي، مع ضمان الالتزام بإرشادات الصحة العامة.