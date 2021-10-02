البعثة الأممية تُشيد بالأجواء الإيجابية لاجتماع مجلسي النواب والدولة بالرباط

طرابلس 02 أكتوبر 2021 (وال)- أشادت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا “بالأجواء الإيجابية” التي شاهدها الاجتماع التشاوري بين وفدي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة في العاصمة المغربية الرباط.

وأثنت البعثة – في بيان لها – على: “دعوة المجلسين المجتمع الدولي لدعم العملية الانتخابية في ليبيا، وفق قوانين متوافق عليها وعلى أساس مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي، وضمان احترام نتائجها من خلال توفير مراقبين دوليين.”

وأشارت البعثة إلى أنها شاركت في الاجتماع التشاوري بين وفدي المجلسين الذي عقد في الرباط، وذلك حول الإطار القانوني لانتخابات 24 ديسمبر. (وال)

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