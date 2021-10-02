ترامب يُلاحق “تويتر” قضائياً لاستعادة حسابه المحذوف

قدّم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، طلباً إلى قاضٍ اتحادي، في ولاية فلوريدا، أمس الجمعة، بإعادة حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” بعد أن حذفته الشركة في يناير الماضي، بسبب تخوفها مما وصفتهُ بـ”التحريض على العنف” .

وقال ترامب في التماسه ضد تويتر: إنَّ أعضاء في الكونجرس “أجبروا” الشركة على تعليق حسابه.

وكانت تويتر ومنصات أخرى للتواصل الاجتماعي، قد حجبت حسابات ترامب بعدما هاجم حشد من أنصاره مبنى الكونجرس “الكابيتول” في أعمال شغب دامية في 6 يناير 2021.

ووقع الهجوم بعد كلمة لترامب كرر من خلالها ادّعاء أن خسارته في سباق انتخابات نوفمبر 2020، كانت بسبب تزوير واسع النطاق وهي مزاعم دحضتها محاكم عديدة ومسؤولو الانتخابات في بعض الولايات.

وقال محامو ترامب في الالتماس: “منصة تويتر تحظى بقدر من السلطة والتحكم في الخطاب السياسي في الولايات المتحدة بشكل لا حدود له ولا مثيل، معتبرين ذلك خطراً كبيراً على النقاش الديمقراطي المفتوح”.

يُذكر أن شركة تويتر، امتنعت حتى مساء السبت، عن تقديم أية تعليقات صحفية لوسائل الإعلام، بشأن التماس الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

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