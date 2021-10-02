ألمانيا تمنح أكثر من 17 مليون جرعة تطعيم ضد كورونا لدول أخرى

لقاحات كورونا

منحت ألمانيا حتى الآن أكثر من 17 مليون جرعة تطعيم ضد كورونا لدول أخرى.

وبحسب قائمة جديدة لوزارة الصحة الألمانية، تم توزيع عشرة ملايين جرعة من لقاح “أسترازينيكا” من خلال مبادرة “كوفاكس” العالمية لتوفير اللقاحات للدول الفقيرة.

ووفقا للبيانات، تم إرسال سبعة ملايين جرعة بشكل مباشرة إلى الدول ذات الحاجة الماسة إليها، وهي أوكرانيا وناميبيا وفيتنام ومصر وغانا.

ومن المنتظر تسليم دفعة مباشرة لتايلاند.

وقال وزير الصحة الألماني، ينس شبان، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم السبت: “نقوم بتلقيح العالم، لمساعدة الآخرين ومساعدة أنفسنا، لأن الجائحة لن تنتهي إلا عندما تتم حماية الجميع”.

وأعرب شبان عن شكره للجيش الألماني على دعمه في مجال الخدمات اللوجستية، وقال: “يمكننا التأكد من أن لقاحاتنا التي يتم التبرع بها ستصل بأمان إلى أي مكان في العالم”.

وبحسب وزارة الصحة، فإن اللقاحات التي تم توزيعها تشمل أكثر من خمسة ملايين جرعة لقاح لم تعد مستخدمة، وهي لقاحات استردتها الحكومة الألمانية من تجار الأدوية بالجملة ومن الولايات.

ولكن هذا لا يعني أن الحكومة الألمانية لم يعد لديها أي مخزون من لقاح “أسترازينيكا”. واعتبارا من أكتوبر الجاري، ستذهب جميع عمليات التسليم الأخرى للقاحات “جونسون آند جونسون” مباشرة إلى مبادرة “كوفاكس”.

وتعهدت ألمانيا بتقديم 100 مليون جرعة لقاح إلى دول أخرى بحلول نهاية العام.

واستخدمت ألمانيا حتى الآن 108 ملايين جرعة لقاح داخل البلاد.