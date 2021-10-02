مساعٍ لترخيص لقاح “سبوتنيك في” الروسي في أوروبا

قال وزير الصحة الروسي “ميخائيل موراشكو”، إن لقاح “سبوتنيك في” الروسي المضاد لفيروس كورونا، قد أصبح قاب قوسين أو أدنى من التسجيل لدى منظمة الصحة العالمية، ولا ينقصه سوى استكمال بعض الأوراق.

وتستخدم أكثر من 70 دولة اللقاح الروسي حتى الآن، وهو حالياً تحت مراجعة المنظمة ووكالة الأدوية الأوروبية.

ومن المتوقع أن يتوسع سوق اللقاح في حال حصوله على موافقة هاتين الجهتين، وخصوصاً في البلدان الأوروبية، وهو ما كان محور نقاش “موراشكو” مع المدير العام لمنظمة الصحة العالمية “تيدروس جيبريسوس” في جنيف.

وأكد “موراشكو” أن الشركة المصنعة للقاح، تعمل على تبديد مخاوف منظمة الصحة العالمية، بخصوص كيفية إنتاج اللقاح في روسيا.

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