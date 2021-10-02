السفير السعودي لدى الإمارات: جناح المملكة في إكسبو 2020 سيقدم محتوى يجسد أصالة السعودية

تركي بن عبدالله الدخيل

أكد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الإمارات تركي بن عبدالله الدخيل، أن جناح المملكة في معرض “إكسبو 2020 دبي” سيقدم محتوى يجسد ما تتمتع به المملكة من أصالة وتنوع.

وأوضح السفير السعودي – في تصريح خلال حفل افتتاح جناح المملكة بالمعرض وفقا لوكالة الأنباء السعودية اليوم السبت- أن زوار الجناح سيكتشفون ثراء تاريخ وثقافة المملكة وحاضرها الزاهر ونجاحاتها العامرة ومستقبلها الواعد، مبينًا أن الجناح سيقدم محتوى غنيًا يعكس ما تقدمه السعودية للعالم من فرص ومشروعات طموحة تحت مظلة رؤية المملكة 2030.

وأشار الدخيل إلى أن جناح المملكة بمساحته الكبيرة ومحتواه الغني يجسد معاني بناء الإنسان وتواصل العقول وصنع المستقبل.