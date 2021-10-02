مسؤول إعلام بـ”داعش” يواجه عقوبة السجن مدى الحياة في واشنطن

وجّهت محكمة فيدرالية أميركية، تهمة مساعدة تنظيم “داعش” الإرهابي مادياً، لمواطن كندي من أصول سعودية، أشارت الادعاءات إلى أنه شخصية إعلامية بارزة في التنظيم، ومشارك في دعايته بالإعلان عن قطع رؤوس رهائن منهم الصحفي الأمريكي جيمس فولي.

ووصفت وزارة العدل في واشنطن، المتهم الذي يُدعى محمد خليفة، بأنه مسؤول في الوحدة الإعلامية الناطقة بالإنجليزية التابعة لـ”داعش” في العراق وسوريا.

وقالت الوزارة في بيان: إنَّ “خليفة” سجَّل بصوته سرداً باللغة الإنجليزية في تسجيلات مصورة تدعو لتجنيد عناصر بالتنظيم وإنه كان مقاتلا في صفوف “داعش” قبل أن يُقبض عليه سنة 2019 من قبل قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من واشنطن.

وألقى مكتب التحقيقات الفيدرالي، مؤخراً، القبض على “خليفة”، ووجهت إليه التهم اليوم السبت، أمام محكمة جزئية في فرجينيا، وفي حالة إدانته، قد يواجه الكندي من أصول سعودية، عقوبة بالسجن مدى الحياة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا