قتيل و4 إصابات في صفوف قوة حفظ السلام الأممية شمالي مالي

أفادت قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في مالي، السبت، بمقتل أحد أفرادها وإصابة 4 آخرين على الأقل، بجروح خطيرة جراء انفجار عبوة ناسفة بدائية الصنع، أثناء مرور قافلة القوة المنكوبة قرب بلدة تساليت، شمالي مالي.

وقال قائد بعثة الأمم المتحدة (مينوسما)، في بيان: “هذا الحادث هو تذكير محزن بالخطر الدائم الذي يخيم على قواتنا لحفظ السلام”.

ويأتي الحادث، بعد مقتل 5 من أفراد الشرطة المالية في كمين استهدف قافلة أخرى كانت متجهة نحو منجم ذهب جنوبي مالي، الأسبوع الماضي، وأعلنت جماعة على صلة بتنظيم القاعدة الإرهابي مسؤوليتها عنه.

وتنشط هجمات الجماعات الإسلامية المشددة، وجماعات أخرى في مناطق شاسعة من مالي وبوركينا فاسو والنيجر، على الرغم من وجود القوات الدولية بكثافة.

وأسفرت الهجمات الإرهابية، عن مقتل آلاف المدنيين ونزوح الملايين، هرباً من الممارسات المتطرفة تارة، ومن الهجمات الدامية تارة أخرى

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