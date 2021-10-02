الهند والصين تعقدان جلسة محادثات منتصف أكتوبر لفك الارتباط عند الحدود المتنازع عليها

الحدود الهندية الصينية

قال قائد الجيش الهندي الجنرال مانوج موكوند نارافانى، اليوم السبت، إن الهند والصين ستعقدان الجولة الثالثة عشرة من المحادثات العسكرية منتصف أكتوبر الحالي؛ لفك الارتباط عند الحدود المتنازع عليها في منطقة جبال الهيمالايا.

وأكد نارافاني – في تصريح نقلته صحيفة (تايمز أوف إينديا) – أن حل الخلاف بين القوتين العسكريتين “سيحدث من خلال الحوار المشترك”، حيث تسعى المحادثات المشتركة إلى توفير نقطة انطلاق جيدة لحل النزاعات.

وقال نارافانى – خلال زيارته للمواقع الأمامية العسكرية في ولاية (لداخ) – إن الانتشار الضخم لجيش التحرير الشعبي الصيني عبر خط السيطرة الفعلية أمر مثير للقلق، مضيفا أن التطورات على طول خط السيطرة الفعلية في شرق لداخ تضاف إلى التحديات الموروثة المستمرة على حدود الهند النشطة والمتنازع عليها على الجبهة الغربية والشرقية.

ونشبت النزاعات الحدودية بين الهند والصين – قبل 16 شهرا – حيث عقدت عدة محادثات سابقة بين المسؤولين العسكريين لمحاولة إنهاء المأزق.