ارتفاع إنتاج روسيا من مكثفات النفط والغاز الطبيعي والكهرباء خلال أول 9 أشهر من 2021

غاز بروم

أعلنت إدارة التوزيع المركزي لمجمع طاقة الوقود في روسيا، اليوم السبت أن البلاد شهدت ارتفاعا في إنتاجها من مكثفات النفط والغاز الطبيعي والكهرباء خلال أول تسعة شهور من العام الجاري.

وأشارت الإدارة في إحصائيات -نقلتها وكالة أنباء “تاس” الروسية- إلى أن إنتاج النفط والغاز الطبيعي خلال أول تسعة شهور من العام الجاري، ارتفع بمقدار 7.5% عن الفترة نفسها خلال العام الماضي، ليبلغ 43.859 مليون طن، أما النفط الخام ارتفع بمقدار 0.1% إلى 387 مليون طن.

وأضافت الإدارة، أن توليد الكهرباء في البلاد ارتفع خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2021 بمقدار 6.4% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ليبلغ 821.8 مليار كيلو وات.

ولفتت الإدارة إلى أن استهلاك الطاقة الكهربائية في مختلف أنحاء روسيا، ارتفع خلال الفترة نفسها بمقدار 5.5% مقارنة بالعام الماضي، ليبلغ 804.5 مليار كيلو وات.